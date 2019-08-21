Крутил педали, пока не дали: в Ярославле состоялся суд над бандой «инкассаторов» на велосипеде
Невероятная история произошла летом прошлого года. Мужчина в спецодежде спокойно зашел в помещение, принял деньги и благополучно укатил с пятью миллионами на велосипеде, оставленном неподалеку. Миллиончик он оставил себе, остальное повез подельникам – троим молодым ярославцам. Сотрудники автосалона опомнились только тогда, когда за деньгами приехали настоящие инкассаторы.
Оказалось, деньги забрал молодой москвич. Мужчину надоумили пойти на преступление и взяли в долю трое ярославцев – мужчины побоялись, что их, пусть даже и в форме, узнает кто-то из местных, и все пойдет насмарку.
Жуликов довольно быстро задержали. Они полностью вернули деньги и признали свою вину. К тому же, это было их первое «дело». Раньше никто из участников к уголовной ответственности не привлекался.
Поэтому суд оказался достаточно мягок: всем назначили условные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU