2019-08-21T15:00:19+03:00
Происшествия

Крутил педали, пока не дали: в Ярославле состоялся суд над бандой «инкассаторов» на велосипеде

Мужчина в форме спокойно забрал пять миллионов и уехал к подельникам
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Велосипедист в форме инкассатора раскрутил автосалон на пять миллионов рублейВелосипедист в форме инкассатора раскрутил автосалон на пять миллионов рублейФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Невероятная история произошла летом прошлого года. Мужчина в спецодежде спокойно зашел в помещение, принял деньги и благополучно укатил с пятью миллионами на велосипеде, оставленном неподалеку. Миллиончик он оставил себе, остальное повез подельникам – троим молодым ярославцам. Сотрудники автосалона опомнились только тогда, когда за деньгами приехали настоящие инкассаторы.

Оказалось, деньги забрал молодой москвич. Мужчину надоумили пойти на преступление и взяли в долю трое ярославцев – мужчины побоялись, что их, пусть даже и в форме, узнает кто-то из местных, и все пойдет насмарку.

Жуликов довольно быстро задержали. Они полностью вернули деньги и признали свою вину. К тому же, это было их первое «дело». Раньше никто из участников к уголовной ответственности не привлекался.

Поэтому суд оказался достаточно мягок: всем назначили условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Ярославле 25 августа ограничат движение по Володарской улице
В бане в Угличе нашли бомбу, готовую поразить все в радиусе нескольких сотен метров
В Ярославле обнаружено тело пропавшей два года назад девушки
Ярославские приставы арестовали в клинике офтальмологическое оборудование и линзы
Ярославский тест-драйв закончился краш-тестом на Ленинградском проспекте
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Заработал 17 миллионов на больных: в Ярославле раскрыли крупную мошенническую схему
Ростов Великий снова трясет от подозрений в коррупции
В Рыбинском лесу нашли пропавших бабушку с 9-летним внуком
В Ярославской области поймали мерзких похитителей аккумуляторов
В рыбинском лесу пропал мужчина с усами и корзиной
Житель Иваново расплачивался в ярославских магазинах фальшивыми деньгами
Ярославец зарегистрировал в своей квартире целую толпу нелегалов
Ярославский градоначальник подарил городу два многофункциональных автомобиля
В Ярославле за миллиард рублей построят мост над железнодорожным переездом
Жалобы услышаны: во Фрунзенском районе проверят «ядовитый» воздух