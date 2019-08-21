Крутил педали, пока не дали: в Ярославле состоялся суд над бандой «инкассаторов» на велосипеде

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-21T15:00:19+03:00

Велосипедист в форме инкассатора раскрутил автосалон на пять миллионов рублей Фото: Роман РЫЖИКОВ

Мужчина в форме спокойно забрал пять миллионов и уехал к подельникам

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Невероятная история произошла летом прошлого года. Мужчина в спецодежде спокойно зашел в помещение, принял деньги и благополучно укатил с пятью миллионами на велосипеде, оставленном неподалеку. Миллиончик он оставил себе, остальное повез подельникам – троим молодым ярославцам. Сотрудники автосалона опомнились только тогда, когда за деньгами приехали настоящие инкассаторы.

Оказалось, деньги забрал молодой москвич. Мужчину надоумили пойти на преступление и взяли в долю трое ярославцев – мужчины побоялись, что их, пусть даже и в форме, узнает кто-то из местных, и все пойдет насмарку.

Жуликов довольно быстро задержали. Они полностью вернули деньги и признали свою вину. К тому же, это было их первое «дело». Раньше никто из участников к уголовной ответственности не привлекался.

Поэтому суд оказался достаточно мягок: всем назначили условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU