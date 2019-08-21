В Ярославле обнаружено тело пропавшей два года назад девушки
Надежда умирает последней... Мать Елены Песковой до последнего не верила, что ее дочь мертва. Но вчера стало известно, что тело пропавшей два года назад 27-летней девушки обнаружили в Красноперекопском районе, сообщает 76.ру
Мать погибшей убита горем. Она опознала вещи своего ребенка… По словам женщины, нет никаких сомнений в том, что это она.
В Следственном комитете подтвердили, что месяц назад в лесополосе на Перекопе были обнаружены скелетированные останки человека.
- Для установления личности, причины смерти и давности ее наступления назначены ряд судебных экспертиз, в том числе, судебно-медицинская медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая.- сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU