2019-08-21T13:44:02+03:00
Происшествия

В Ярославле обнаружено тело пропавшей два года назад девушки

Елена Пескова найдена мертвой в Красноперекопском районе
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: OK.RUФото: OK.RU
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Надежда умирает последней... Мать Елены Песковой до последнего не верила, что ее дочь мертва. Но вчера стало известно, что тело пропавшей два года назад 27-летней девушки обнаружили в Красноперекопском районе, сообщает 76.ру

Мать погибшей убита горем. Она опознала вещи своего ребенка… По словам женщины, нет никаких сомнений в том, что это она.

В Следственном комитете подтвердили, что месяц назад в лесополосе на Перекопе были обнаружены скелетированные останки человека.

- Для установления личности, причины смерти и давности ее наступления назначены ряд судебных экспертиз, в том числе, судебно-медицинская медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая.- сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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