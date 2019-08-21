В Рыбинском лесу нашли пропавших бабушку с 9-летним внуком
Благополучно завершились поиски пропавших в Ярославской области пенсионерки с внуком. 80-летняя женщина и 9-летний мальчик ушли в лес в Камениковском районе Рыбинска и исчезли. Посреди ночи тревожная весть появилась в соцсетях, волонтеры просили о помощи.
Поиски продолжались до утра. Мальчик не был одет для ночной прогулки по лесу. На нем были только толстовка, штаны да резиновые сапоги… К розыску подключились МЧС и полиция.
К большому счастью, волонтеры нашли пропавших грибников живыми.
А вот поиски другого грибника,, пропавшего в Рыбинске, продолжаются рядом с деревнями Арефино и Коромыслово. Михаил Тараканов ушел в лес 20 августа и заблудился
ИСТОЧНИК KP.RU