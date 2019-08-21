2019-08-21T10:47:36+03:00
Общество

В Рыбинском лесу нашли пропавших бабушку с 9-летним внуком

Волонтеры, спасатели и полиция искали их всю ночь
Роман РЫЖИКОВ
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Пропавших всю ночь искали волонтеры, спасатели и полицияПропавших всю ночь искали волонтеры, спасатели и полицияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Благополучно завершились поиски пропавших в Ярославской области пенсионерки с внуком. 80-летняя женщина и 9-летний мальчик ушли в лес в Камениковском районе Рыбинска и исчезли. Посреди ночи тревожная весть появилась в соцсетях, волонтеры просили о помощи.

Поиски продолжались до утра. Мальчик не был одет для ночной прогулки по лесу. На нем были только толстовка, штаны да резиновые сапоги… К розыску подключились МЧС и полиция.

К большому счастью, волонтеры нашли пропавших грибников живыми.

А вот поиски другого грибника,, пропавшего в Рыбинске, продолжаются рядом с деревнями Арефино и Коромыслово. Михаил Тараканов ушел в лес 20 августа и заблудился

ИСТОЧНИК KP.RU

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