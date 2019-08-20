В Ярославле за миллиард рублей построят мост над железнодорожным переездом

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-20T17:38:08+03:00

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В Ярославле появится новый мост. Путепровод должен решить проблему пробок на Костромском шоссе, у железнодорожного переезда. Здесь из-за проходящих поездов часто образуются заторы, а поток с М8 стабильно большой.

Планируется, что мост появится не позднее июня 2022 года. На сайте госзакупок сообщается, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 миллиард 170 миллионов 19 тысяч рублей с учетом всех налогов и сборов.

На эти деньги построят путепровод длинной 141 метр и реконструируют участок дороги протяженностью 1.9 км.

ИСТОЧНИК KP.RU