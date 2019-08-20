Ярославский овечий сыр отмечен наградами престижного конкурса

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-20T11:12:33+03:00

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Фермеры из Ростовского района Ярославской области впервые принимали участие в таком масштабном мероприятии: на конкурс в этом году 141 сыроварня представила 482 образца свой продукции в 12 категориях.

Экспертное жюри с профессионалами из Франции, Италии, Швейцарии и России в составе 50 человек на протяжении нескольких часов выбирали лучший сыр.

В номинации «Овечьи сыры» - твердый и полутвердый - ярославского фермера Ольги Гавриловой были отмечены двойной бронзой, а от специфического овечьего Кабралеса в испанских традициях остались в положительном удивлении все иностранные технологи. Хозяйка овечьей фермы из Ярославской области делает вкуснейшие овечьи сыры, выращивает овечий молодняк на продажу, принимает в гости агротуристов.

- Это во многом стало возможно благодаря гранту на строительство овцеводческой фермы, который сельхозпроизводители выиграли четыре года назад, - считает заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов. - Конечно, мало выиграть грант, нужно уметь его реализовать. Рад, что Ольге Гавриловой это удалось!

Сама фермер тоже очень довольна успехом.

- У нашей маленькой, но славной фермы «ОВЕЧНОМ» конкуренты были тоже серьезные и достойные: большие и даже гигантские предприятия: ферма Покров, Сейнурский сырзавод и Липин Бор. Это победа общая: моя и технолога-партнера Олеси Одеровой.

ИСТОЧНИК KP.RU