Лжесотрудники банков снова в деле: ярославец лишился 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-20T10:08:19+03:00

Женщина поведала доверчивому человеку о несанкционированном списании денег с его счета Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Мужчина выполнил все указания женского голоса и остался без гроша

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В полицию обратился 47-летний житель Ленинского района. Мужчина рассказал, что ему позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей банка.

Она поведала доверчивому человеку о несанкционированном списании денег с его счета. Для предотвращения этой операции нужно было всего лишь скачать две программы на телефон.

Мужчина решил не звонить в банк и не уточнять информацию, а пошел по пути наименьшего сопротивления и выполнил все указания лжесотрудницы. В результате ярославец остался без круглой суммы – более 100 тысяч рублей.

– Следственным подразделением ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU