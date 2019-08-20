2019-08-20T10:08:19+03:00
Происшествия

Лжесотрудники банков снова в деле: ярославец лишился 100 тысяч рублей

Мужчина выполнил все указания женского голоса и остался без гроша
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Женщина поведала доверчивому человеку о несанкционированном списании денег с его счетаЖенщина поведала доверчивому человеку о несанкционированном списании денег с его счетаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В полицию обратился 47-летний житель Ленинского района. Мужчина рассказал, что ему позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей банка.

Она поведала доверчивому человеку о несанкционированном списании денег с его счета. Для предотвращения этой операции нужно было всего лишь скачать две программы на телефон.

Мужчина решил не звонить в банк и не уточнять информацию, а пошел по пути наименьшего сопротивления и выполнил все указания лжесотрудницы. В результате ярославец остался без круглой суммы – более 100 тысяч рублей.

– Следственным подразделением ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский овечий сыр отмечен наградами престижного конкурса
Морда разбита, иномарка на крыше: у двоих ярославцев не задалось утро
В Ярославской области вор-домушник украл у мужчины сумку с деньгами
Ярославец разбил окно в кафе и украл с кухни бытовую технику
В Ярославле мать двоих детей воровала одежду и косметику и отправилась в колонию-поселения
В Переславле пьяный мужчина угнал иномарку и перевернулся на ней в кювет
В Ярославле на перекрестке Толбухина и Богдановича перевернулась машина
За выходные в Ярославле выявили 43 водителей в состоянии опьянения
Для школьников Ярославской области закупили 300 тысяч новых учебников
В Угличе автомобилист провалился в гигантскую яму и бросил в ней машину
Мостику в Карякинском парке Рыбинска вернут исторический внешний вид
В Ярославской области ребенок выпал из окна: пьяная мать оставила спящего сына и пошла за алкоголем
Новый худрук Волковского театра встретился с труппой и губернатором
Мэр Рыбинска поручил провести расследование по березовой роще
5000 человек посетили площадку «Ярпива» во время фестиваля «Пир на Волге»