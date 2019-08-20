Лжесотрудники банков снова в деле: ярославец лишился 100 тысяч рублей
В полицию обратился 47-летний житель Ленинского района. Мужчина рассказал, что ему позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей банка.
Она поведала доверчивому человеку о несанкционированном списании денег с его счета. Для предотвращения этой операции нужно было всего лишь скачать две программы на телефон.
Мужчина решил не звонить в банк и не уточнять информацию, а пошел по пути наименьшего сопротивления и выполнил все указания лжесотрудницы. В результате ярославец остался без круглой суммы – более 100 тысяч рублей.
– Следственным подразделением ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU