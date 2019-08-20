В Ярославле мать двоих детей воровала одежду и косметику и отправилась в колонию-поселения

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-20T10:00:12+03:00

Девушка уже была судима 6 раз

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С января по апрель 2019 года 22-летняя ярославна часто заходила в магазины и торговые центры города. Девушка воровала взрослую и детскую одежду, а также косметику, и продавала все это на городском рынке.

Один раз преступница посетила косметический магазин и хотела вынести четыре флакона парфюма на сумму более 6 тысяч рублей, но ее задержали сотрудники торговой точки.

По факту пяти краж и одного покушения на кражу возбудили уголовное дело. Общая сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

– Установлено, что в период с 2016 по 2019 года обвиняемая 6 раз осуждена за аналогичные преступления, которые совершала в Кировском, Фрунзенском, Ленинском, Заволжском районах, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Девушка имеет отрицательные характеристики от своего участкового, нигде не работает и является мамой двух малолетних детей.

Свою вину в суде она признала, и ей назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 4 месяца в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU