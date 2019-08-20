2019-08-20T10:00:12+03:00
Происшествия

В Ярославле мать двоих детей воровала одежду и косметику и отправилась в колонию-поселения

Девушка уже была судима 6 раз
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Украденное ярославна продавала на городском рынкеУкраденное ярославна продавала на городском рынкеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С января по апрель 2019 года 22-летняя ярославна часто заходила в магазины и торговые центры города. Девушка воровала взрослую и детскую одежду, а также косметику, и продавала все это на городском рынке.

Один раз преступница посетила косметический магазин и хотела вынести четыре флакона парфюма на сумму более 6 тысяч рублей, но ее задержали сотрудники торговой точки.

По факту пяти краж и одного покушения на кражу возбудили уголовное дело. Общая сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

– Установлено, что в период с 2016 по 2019 года обвиняемая 6 раз осуждена за аналогичные преступления, которые совершала в Кировском, Фрунзенском, Ленинском, Заволжском районах, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Девушка имеет отрицательные характеристики от своего участкового, нигде не работает и является мамой двух малолетних детей.

Свою вину в суде она признала, и ей назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 4 месяца в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский овечий сыр отмечен наградами престижного конкурса
Морда разбита, иномарка на крыше: у двоих ярославцев не задалось утро
В Ярославской области вор-домушник украл у мужчины сумку с деньгами
Ярославец разбил окно в кафе и украл с кухни бытовую технику
Лжесотрудники банков снова в деле: ярославец лишился 100 тысяч рублей
В Переславле пьяный мужчина угнал иномарку и перевернулся на ней в кювет
В Ярославле на перекрестке Толбухина и Богдановича перевернулась машина
За выходные в Ярославле выявили 43 водителей в состоянии опьянения
Для школьников Ярославской области закупили 300 тысяч новых учебников
В Угличе автомобилист провалился в гигантскую яму и бросил в ней машину
Мостику в Карякинском парке Рыбинска вернут исторический внешний вид
В Ярославской области ребенок выпал из окна: пьяная мать оставила спящего сына и пошла за алкоголем
Новый худрук Волковского театра встретился с труппой и губернатором
Мэр Рыбинска поручил провести расследование по березовой роще
5000 человек посетили площадку «Ярпива» во время фестиваля «Пир на Волге»