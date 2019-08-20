За выходные в Ярославле выявили 43 водителей в состоянии опьянения
За минувшие выходные на территории Ярославля сотрудники Госавтоинспекции выявили 43 пьяных водителей. Уточняется, что благодаря целевым мероприятиям удалось поймать 11 недобросовестных автолюбителей.
- В соответствии с действующим законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В случае повторного выявления аналогичного нарушения преступникам грозит угловная ответственность. Сотрудники ГАИ просят граждан сообщать о фактах пьяной езды. Так, 19 августа благодаря неравнодушным ярославцам удалось задержать опасного автолюбителя.
ИСТОЧНИК KP.RU