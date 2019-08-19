Для школьников Ярославской области закупили 300 тысяч новых учебников
Библиотеки обновлены для четвертых, пятых, десятых и одиннадцатых классов
На данный момент книги начинают отправлять в муниципальные районы областиФото: Правительство Ярославской области
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Для школ Ярославской области в преддверии 1 сентября были закуплены партии новых учебников. В учебных учреждениях региона появятся более 300 тысяч книг, их общая стоимость составила порядка 155 миллионов рублей.
- Учебники приобретаются в соответствии с заявками образовательных организаций, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Книги были закуплены из девяти российских издательств.
Учебные библиотеки обновлены для четвертых, пятых, десятых и одиннадцатых классов. На данный момент книги начинают отправлять из Ярославля в муниципальные районы области.
ИСТОЧНИК KP.RU