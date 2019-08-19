В Ярославской области ребенок выпал из окна: пьяная мать оставила спящего сына и пошла за алкоголем

СЕГОДНЯ 18:14 2019-08-19T18:14:27+03:00

Малыш проснулся и пошел на кухню искать маму Фото: Александр КОЦ

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14 мая 2019 года 44-летняя жительница Углича оставила своего пятилетнего сына в комнате коммунальной квартиры.

Квартира располагалась на третьем этаже. Ребенок спал, и пьяная мать решила пойти с подругой за алкоголем. Женщина видела, что кухонное окно открыто, но не придала этому никакого значения.

Когда малыш проснулся, он стал искать маму, пошел на кухню, забрался на подоконник и выпал из окна. Мальчик получил многочисленные травмы.

Было возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда по неосторожности.

– Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Ребенок изъят из семьи социальными службами.

ИСТОЧНИК KP.RU