2019-08-19T18:14:27+03:00
Происшествия

В Ярославской области ребенок выпал из окна: пьяная мать оставила спящего сына и пошла за алкоголем

Мальчик получил тяжкий вред здоровью
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Малыш проснулся и пошел на кухню искать мамуМалыш проснулся и пошел на кухню искать мамуФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

14 мая 2019 года 44-летняя жительница Углича оставила своего пятилетнего сына в комнате коммунальной квартиры.

Квартира располагалась на третьем этаже. Ребенок спал, и пьяная мать решила пойти с подругой за алкоголем. Женщина видела, что кухонное окно открыто, но не придала этому никакого значения.

Когда малыш проснулся, он стал искать маму, пошел на кухню, забрался на подоконник и выпал из окна. Мальчик получил многочисленные травмы.

Было возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда по неосторожности.

– Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Ребенок изъят из семьи социальными службами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Угличе автомобилист провалился в гигантскую яму и бросил в ней машину
Мостику в Карякинском парке Рыбинска вернут исторический внешний вид
Новый худрук Волковского театра встретился с труппой и губернатором
Мэр Рыбинска поручил провести расследование по березовой роще
5000 человек посетили площадку «Ярпива» во время фестиваля «Пир на Волге»
«Кашель и дышать тяжело»: ярославцы жалуются на выбросы серы
20 августа в Ярославле будет затруднено движение из-за крестного хода
Ярославец успел разглядеть подрезавшего его водителя прежде, чем вылетел в кювет
Михаил Ширвиндт выбрал любимый бар Ярославля и запустил жужу в Ростове Великом
В Рыбинске нашли капсулу времени с письмом из 1960-х годов
В Ярославле 15 сентября перекроют почти все центральные улицы
В Брейтово предприниматели пожаловались на организатора ярмарки без туалета
Пришел, увидел, укатил: ярославец угнал мотоцикл прямо из-под носа хозяев
Ярославские ребята ограбили ферму, чтобы купить алкоголь и закуску
В Ярославле поймали любителя амфетамина
В Брагино двое парней связали приятеля и угнали его машину
В Ярославле начало действовать постановление о вывозе с улиц брошенных машин
На Ленинградском проспекте Ярославля могут ввести временный запрет на парковку на время ремонта Тутаевского шоссе
Брагино встало в пробку из-за перекрытого Тутаевского шоссе
Глава одного из муниципальных районов Ярославской области зовет на работу
В Ярославской области за куриный помет оштрафовали директора птицефабрики
В ярославский монастырь возвращается уникальная святыня
Волевая победа ярославского «Шинника» над лидером ФНЛ
Легко отделалась: иномарка в Рыбинске врезалась в забор частного дома
Безголовые: в Ярославле ночью пьяная компания разбила несколько иномарок