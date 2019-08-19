В Брейтово предприниматели пожаловались на организатора ярмарки без туалета

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-19T12:15:30+03:00

После прокурорской проверки жизнь на ярмарке заиграла новыми красками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура заставила его исправить этот и другие изъяны

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Брейтовские предприниматели хором заявили на организатора ярмарки в прокуратуру. Правда, судя по коллективному заявлению, от ярмарки было одно название…

- У организатора ярмарки отсутствовал план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров, не был определен режим работы ярмарки и порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров, не определен размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров, ярмарка не была оборудована туалетом. – отмечают в прокуратуре.

После проверки, дело пошло в гору: прокурор направил заявление в суд, и он требование устранить нарушения и привести место в божеский вид удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU