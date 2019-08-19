В Брейтово предприниматели пожаловались на организатора ярмарки без туалета
Брейтовские предприниматели хором заявили на организатора ярмарки в прокуратуру. Правда, судя по коллективному заявлению, от ярмарки было одно название…
- У организатора ярмарки отсутствовал план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров, не был определен режим работы ярмарки и порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров, не определен размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров, ярмарка не была оборудована туалетом. – отмечают в прокуратуре.
После проверки, дело пошло в гору: прокурор направил заявление в суд, и он требование устранить нарушения и привести место в божеский вид удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU