2019-08-19T07:09:26+03:00
Общество

В ярославский монастырь возвращается уникальная святыня

Сегодня, 19 августа, в праздник Преображения Господня ее передадут Спасо-Преображенскому монастырю
Мария СОКОЛОВА
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Чудотворная икона представляла собой настенную фреску.Чудотворная икона представляла собой настенную фреску.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Передача списка с утраченной иконы Божией Матери «Ярославская (Печерская)» состоится перед началом богослужения в Преображенском соборе монастыря, ныне территория Музея-заповедника.

Чудотворная икона представляла собой настенную фреску в храме под звонницей и прославилась с 1823 года многими чудесами и исцелениями. Для ярославцев это была особо почитаемая святыня наравне с мощами святых князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, пребывавшими в одном из старейших монастырей Ярославской земли.

Чудотворная икона была безвозвратно утрачена в 30 годы прошлого века. На стене, где пребывал образ, после поругания остались изображения части нимба Богородицы, трона и Ее святые стопы. До настоящего времени можно было только приблизительно судить о том, как выглядела чудотворная икона «Ярославская (Печерская)». Известно, что чудотворная фреска была создана в одном из самых древних иконографических стилей, именуемом «Панахранта» (пер. с греч. Всемилостивая), изображавшем Пресвятую Богородицу на троне с сидящим на ее коленях Богомладенцем.

Возвращаемый список иконы был обнаружен в этом году именно в день ее памяти 27 мая в запасниках одного коллекционера в Берлине. В краткие сроки Ярославской епархии удалось договориться о возвращении образа обратно в Россию. Икона будет помещена в надвратном Свято-Введенском Храме на территории Спасо-Преображенского монастырского комплекса для поклонения верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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