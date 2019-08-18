В Ярославской области 79-летняя пенсионерка ушла в лес и пропала
Женщину разыскивают со вчерашнего дня
Женщину разыскивают с 16 августа. Фото ВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Сразу два отряда ярославских спасателей «ЯрСпас» и «Лиза Алерт» сегодня вышли на поиск 79-летней Екатерины Александровны Боярской, пропавшей в селе Гора Новоселка Переславского района.
Бабушка ушла в лес еще 16 августа. С тех пор о ней ничего неизвестно.
У женщины переваливающаяся походка, она передвигается с палкой. Рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, глаза карие. Нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о Боярской Екатерине Александровне, волонтеры просят сообщать информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).
ИСТОЧНИК KP.RU