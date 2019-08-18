2019-08-18T12:25:19+03:00
Общество

В Ярославской области 79-летняя пенсионерка ушла в лес и пропала

Женщину разыскивают со вчерашнего дня
Мария СОКОЛОВА
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Женщину разыскивают с 16 августа. Фото ВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт"Женщину разыскивают с 16 августа. Фото ВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Сразу два отряда ярославских спасателей «ЯрСпас» и «Лиза Алерт» сегодня вышли на поиск 79-летней Екатерины Александровны Боярской, пропавшей в селе Гора Новоселка Переславского района.

Бабушка ушла в лес еще 16 августа. С тех пор о ней ничего неизвестно.

У женщины переваливающаяся походка, она передвигается с палкой. Рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, глаза карие. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о Боярской Екатерине Александровне, волонтеры просят сообщать информацию по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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