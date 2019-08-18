«Неслись по проспекту пьяными»: огненное ДТП с квадроциклом в Рыбинске

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-18T10:19:00+03:00

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Как рассказывают в соцсетях очевидцы происшествия, квадрацикл с нетрезвыми водителем и пассажирам без шлемов на очень большой скорости несся по проспекту Ленина.

У дома №154 он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115. Спасатели прибили на место ДТП буквально через несколько минут, но загоревшегося от столкновения квадроцикла к этому моменту остался один остов. Водителя и пассажира данного средства передвижения доставили в больницу с травмами.

В обстоятельствах дорожно-транспортной аварии теперь разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU