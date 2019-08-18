«Неслись по проспекту пьяными»: огненное ДТП с квадроциклом в Рыбинске
Авария произошла вчера, 17 августа, в 19 часов 2 минуты
От квадроцикла остался один остов. ВК/Подслушано в Рыбинске
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Как рассказывают в соцсетях очевидцы происшествия, квадрацикл с нетрезвыми водителем и пассажирам без шлемов на очень большой скорости несся по проспекту Ленина.
У дома №154 он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115. Спасатели прибили на место ДТП буквально через несколько минут, но загоревшегося от столкновения квадроцикла к этому моменту остался один остов. Водителя и пассажира данного средства передвижения доставили в больницу с травмами.
В обстоятельствах дорожно-транспортной аварии теперь разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU