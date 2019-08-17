В Ярославле начальника отдела УМВД подозревают в получении взятки размером более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-17T19:58:16+03:00

В ярославле высокопоставленного полицейского взяли под стражу из-за подозрений его во взяточничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решением суда полицейского на два месяца взяли под стражу

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В Ярославле по подозрению в получении взятки задержали заместителя начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела по капитальному строительству и ремонту Евгения Терехова. 17 августа постановлением Кировского районного суда ему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 15 октября

- Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Детали происшествия не раскрываются. Однако, есть информация, что преступление связано со строительством нового здания УМВД в Ярославле. Часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса России, которую и вменяют задержанному, предполагает, что размер взятки составлял более миллиона рублей. Виновным в таком преступлении грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU