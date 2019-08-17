2019-08-17T16:29:00+03:00
Общество

Власти объяснили, почему сравняли с землей детскую площадку в Заволжском районе Ярославля

По словам чиновников, городок был старый и представлял опасность для детей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: скриншот с видео Анастасии Садриевой в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».Фото: скриншот с видео Анастасии Садриевой в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».
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На днях в Заволжском районе снесли детскую площадку. Лазалку и песочницу разгромили экскаватором, доски сгрузили в грузовик и увезли, оставив пустое место.

- Как так? Не жалко детей? Такой хороший городок был, пока эти ироды не приехали! Где нашим детям играть теперь? - возмущаются местные жители в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте».

В мэрии Ярославля пояснили, что игровое оборудование у домов № 18 корпус 4 по улице С. Орджоникидзе и №11а по пр. Машиностроителей было демонтировано из-за его неудовлетворительного состояния.

- В ходе обследования технического состояния оборудования выявлены многочисленные дефекты основных несущих элементов - гниль материала, нарушение прочности в узлах крепления элементов, отсутствие элементов. К сожалению, устранение выявленных дефектов путем проведения ремонтных работ невозможно, так как требовалась полная замена основных несущих стоек, полная замена опорных элементов Дальнейшая эксплуатация игрового оборудования не была безопасна для детей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. Правда, чиновники отметили, что прорабатывается вопрос об установке нового городка в этом месте за счет бюджетного резервного фонда. Правда, решение об этом должны принять депутаты муниципалитета. Только вот вопрос, если и будет рассмотрен, то, скорее всего, уже не раньше следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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