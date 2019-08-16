В Ярославле перекроют участок Тутаевского шоссе: как будет ездить транспорт

СЕГОДНЯ 20:02 2019-08-16T20:03:17+03:00

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В Ярославле с 19 августа по 1 ноября для проезда будет перекрыт участок Тутаевского шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого. Ограничение движения связано с проведением масштабных ремонтных работ по переустройству инженерных сетей. На тот же период на улице Блюхера будет введен режим одностороннего движения.

- В направлении из центра общественный транспорт будет следовать по улицам Елены Колесовой, Блюхера, Урицкого. При движении в центр - по улице Урицкого, Ленинградскому проспекту и улице Елены Колесовой, - уточнили в пресс-службе Мэрии Ярославля. - Для троллейбусов данный участок дороги будет полностью закрыт.

Троллейбус №3 будет курсировать от вокзала «Ярославль-Главный» до ТЦ «Рио». Троллейбус №4 полностью прекращает свою работу на время проведения работ. Вместо него будет введён компенсирующий автобусный маршрут «4Т», который будет повторять маршрут троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU