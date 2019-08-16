2019-08-16T19:02:40+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили торговца героином, страдающего расстройствами психики

На данный момент мужчина уже отбывает наказание за аналогичное правонарушение
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ходе расследования выяснилось, что преступник страдает психическим расстройством, осложненным от употребления апиоидов.В ходе расследования выяснилось, что преступник страдает психическим расстройством, осложненным от употребления апиоидов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили 30-летнего жителя Дзержинского района, который обвинялся в сбыте наркотиков. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый договаривался о встрече с покупателями запрещенных веществ по телефону. В сентябре 2016 года преступник продал заказчикам героин за тысячу и две тысячи рублей.

- Наркотические средства обвиняемый передавал покупателям недалеко от своего дома. Наркопотребители были задержаны с непосредственно после получения наркотиков от обвиняемого, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что преступник страдает психическим расстройством, осложненным от употребления апиоидов. На момент вынесения приговора мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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