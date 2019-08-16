2019-08-16T12:52:31+03:00
Общество

В Ярославскую область запретили ввозить небезопасные фрукты из Китая

Ограничение начало действовать с 10 августа
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ограничение касается косточковых и семечковых культур.Ограничение касается косточковых и семечковых культур.Фото: Россельхознадзор по Ярославской области
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На территории Ярославской области обнаружили подкарантинные фрукты, поставляемые из Китая. Было решено исключить возможность попадания подобной продукции на территорию региона.

- Россельхознадзор вынужден ввести с 10 августа 2019 года временные ограничения на ввоз косточковых и семечковых культур, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

Уточняется, что ограничения на ввоз распространяются и на ту китайскую продукцию, которая ввозится в регион из третьих стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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