Достал нож и стал угрожать: жительница Ярославской области привела грабителя к знакомой бабушке
В Гаврилом-Ямском районе в дом к 85-летней бабушке зашла знакомая женщина.
Она привела с собой мужчину, который неожиданно достал нож и стал угрожать пенсионерке. Пожилая ярославна испугалась, а разбойник схватил кошелек из сумки, которая стояла на столе, и убежал. В кошельке было 30 тысяч рублей.
Бабушка обратилась в полицию. Правоохранители начали поиск злоумышленника, который увенчался успехом. 34-летний местный житель признался в том, что сделал и рассказал про свою нужду в деньгах.
По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.
– По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Теперь мужчина может отправиться за решетку на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU