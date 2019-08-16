Достал нож и стал угрожать: жительница Ярославской области привела грабителя к знакомой бабушке

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-16T11:12:10+03:00

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В Гаврилом-Ямском районе в дом к 85-летней бабушке зашла знакомая женщина.

Она привела с собой мужчину, который неожиданно достал нож и стал угрожать пенсионерке. Пожилая ярославна испугалась, а разбойник схватил кошелек из сумки, которая стояла на столе, и убежал. В кошельке было 30 тысяч рублей.

Бабушка обратилась в полицию. Правоохранители начали поиск злоумышленника, который увенчался успехом. 34-летний местный житель признался в том, что сделал и рассказал про свою нужду в деньгах.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

– По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Теперь мужчина может отправиться за решетку на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU