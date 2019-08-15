2019-08-15T18:55:44+03:00
Звезды

Анна Михалкова устроила разборки с соперницей в ресторане: публика в восторге от трейлера фильма, снятого в Ярославле

Картина Анны Пармас «Давай разведемся!» выйдет на экраны в ноябре
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Режиссер Анна Пармас выставила на своей страничке в «Фейсбуке» трейлер своего нового фильма «Давай разведемся!». Фото: скриншот с видео на страничке Анны Пармас в "Фейсбук".Режиссер Анна Пармас выставила на своей страничке в «Фейсбуке» трейлер своего нового фильма «Давай разведемся!». Фото: скриншот с видео на страничке Анны Пармас в "Фейсбук".
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Режиссер Анна Пармас выставила на своей страничке в «Фейсбуке» трейлер своего нового фильма «Давай разведемся!», часть сцен которого была снята в Ярославле.

- Ну, что, девоньки. Немного любви нам в ленту, - шутливо озаглавила режиссер свой пост.

Героиней фильма стала женщина, которую бросил муж. Ей предстоит пережить трагедию и понять, что жизнь все-таки прекрасна.

В трейлере показана гротескная сцена разборок между главной героиней фильма, которую играет Анна Михалкова, и ее соперницей. Действие происходит в кафе. Анна бьет девушку кочергой, потом наносит удар ногой в стиле восточных единоборств, а потом стенка на стенку в кафе сходятся гламурные дивы и взрослые домохозяйки. Все это под песню Веры Брежневой «Любовь спасет мир».

- Класс! Бомба! Огонь! Как же я смеялся! - комментируют пользователи соцсетей под видео.

Премьера картины запланирована на 21 ноября. Трейлер можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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