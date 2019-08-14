В Ярославской области началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-14T11:12:35+03:00

Налоговыми органами Ярославской области сформировано более 600 тысяч налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц за 2018 год

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В настоящее время началась рассылка сформированных налоговых уведомлений. Для пользователей «Личного кабинета для физических лиц» («Личный кабинет») налоговое уведомление размещается в «Личном кабинете» и не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя «Личного кабинета» уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Собственникам имущества, которым налоговые уведомления направляются заказными письмами на бумажном носителе, необходимо своевременно получить их в отделениях почтовой связи по месту жительства. Важно знать, что в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации в случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

УФНС России по Ярославской области рекомендует гражданам, получившим налоговые уведомления, оплатить налоги, не откладывая на последний день срока уплаты.

С 2019 года информация, необходимая для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации, указывается непосредственно в налоговом уведомлении и отдельный платежный документ (квитанция) не направляется. В составе информации для оплаты налогов, как и на квитанциях по коммунальным платежам, указаны QR-код, штрих- код и уникальный индекс документа (УИН), с помощью которых можно легко осуществить налоговые платежи, в т.ч. в режиме онлайн. При использовании электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» для формирования платежных документов либо осуществления оплаты достаточно ввести номер УИН.

ИСТОЧНИК KP.RU