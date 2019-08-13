В Ярославле пропал мужчина с татуировками масок и цветным солнышком на плече
Максим Марков вышел из дома 2 августа и не вернулся
ФОТО: ЯрСпас
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В Ярославле пропал 35-летний мужчина. Максим Марков вышел из дома в Дзержинском районе 2 августа. С этого момента его местонахождение неизвестно.
На вид Максиму 35 лет, рост 170 сантиметров. Ярославец среднего телосложения, глаза голубые, волосы короткие темно-русые. Есть шрам над левой бровью.
На левой руке у мужчины от кисти до локтя татуировка в виде двух масок, на правом плече – цветное солнышко.
Максим был одет в темно-синюю парку, синие джинсы и серые кроссовки.
Если вы что-нибудь знаете или видели мужчину, позвоните на горячую линию ЯрСпаса: 89109640838 или в полицию: 02, 102, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU