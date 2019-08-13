2019-08-13T19:46:41+03:00
Общество

В ярославском парке «Нефтяник» скоро появится ливневая канализация

Постоянно скапливающаяся вода создавала неудобства для жителей района
Екатерина РЯБЦЕВА
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В настоящий момент рабочие прокладывают водовод диаметром 160 миллиметровВ настоящий момент рабочие прокладывают водовод диаметром 160 миллиметровФото: Мэрия Ярославля
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До недавнего момента на улице Павлова было настоящее средневековье: отсутствовала ливневая канализация. Вода скапливалась и стекала в пруд, расположенный в парке «Нефтяник». Теперь там начали строить насосную канализационную станцию для перекачки поверхностных сточных вод с улицы Павлова на Московский проспект в коллектор ливневой канализации.

Станцию углубят на 4 метра. В настоящий момент рабочие прокладывают водовод диаметром 160 миллиметров.

— Из-за отсутствия ливнёвки здесь постоянно скапливалась вода, что создавало неудобства для жителей, — рассказал директор муниципального казённого предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем» Ярославля Сергей Петров.

Во время установочных работ дорогу перекрывать не будут, а асфальт снимут только там, где будет установлен дождеприемный колодец.

Власти города планируют завершить работы в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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