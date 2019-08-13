2019-08-13T19:11:15+03:00
Происшествия

Ярославец убил на охоте другого охотника, приняв его за волка

Мужчину осудили по факту причинения смерти по неосторожности
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославец имел большой охотничий стаж – более двадцати летЯрославец имел большой охотничий стаж – более двадцати летФото: Алексей БУЛАТОВ
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51-летний ярославец в марте прошлого года пошел на охоту в лес рядом с деревней Головино Гаврилов-Ямского района. Охота была разрешенная и проводилась с целью регуляции численности волков.

В какой-то момент мужчина заметил, что на поляну выбежало животное, похожее на волка. Он не до конца убедился в том, кто именно перед ним – животное или человек, и дважды выстрелил из охотничьего карабина. Третий выстрел оказался смертельным: охотник попал в другого охотника.

Тот получил пулевое ранение нижних конечностей с многооскольчатым переломом правой бедренной кости и скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Немаловажно, что ярославец имеет большой охотничий стаж – более двадцати лет.

– Несмотря на непризнание вины подсудимым, государственным обвинителем приведены суду убедительные и неопровержимые доказательства виновности подсудимого в совершенном преступлении, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Гаврилов-Ямский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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