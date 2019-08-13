Ярославец убил на охоте другого охотника, приняв его за волка
51-летний ярославец в марте прошлого года пошел на охоту в лес рядом с деревней Головино Гаврилов-Ямского района. Охота была разрешенная и проводилась с целью регуляции численности волков.
В какой-то момент мужчина заметил, что на поляну выбежало животное, похожее на волка. Он не до конца убедился в том, кто именно перед ним – животное или человек, и дважды выстрелил из охотничьего карабина. Третий выстрел оказался смертельным: охотник попал в другого охотника.
Тот получил пулевое ранение нижних конечностей с многооскольчатым переломом правой бедренной кости и скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Немаловажно, что ярославец имеет большой охотничий стаж – более двадцати лет.
– Несмотря на непризнание вины подсудимым, государственным обвинителем приведены суду убедительные и неопровержимые доказательства виновности подсудимого в совершенном преступлении, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Гаврилов-Ямский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU