В Ярославской области выезд из деревни завалили кучами песка

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-13T17:54:55+03:00

Когда их разгребут, до сих пор не ясно

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Жители деревни деревни Кирилловское Тутаевского района Ярославской области уже почти неделю не могут нормально заехать выехать из своего населенного пункта. Дело в том, что единственную дорогу, связывающую деревню с остальным миром засыпали кучами песка. Появились они здесь еще 8 августа. Песок был предназначен для выравнивания проезжей части, но пока он, наоборот, сделал дорогу непроезжей. Теперь люди опасаются – случись у них какое-то ЧП, ни скорой, ни пожарной будет не проехать.

- В пятницу звонили в сельсовет, там кормили обещаниями, что вот завтра придут и все выровняют. В выходные никого не было. Местные думали: выходные, может, поэтому не приехали. В понедельник опять никого. Глава сельсовета опять сказал, что скоро подъедут и сделают. Никто не приехал, — рассказала «Яркубу» местная жительница.

До людей дошла информация, что рабочие не приступают к разгребанию песчаных гор из-за того, что у них уехал бригадир. В общем, когда все-таки проезжую часть освободят от куч, так и не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU