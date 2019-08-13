2019-08-13T17:47:28+03:00
Происшествия

Помочился, разбил окно и ушел: в Тутаеве хулиган довел бабушку до слез

Жители города пытаются найти наглеца
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: Тутаев Подслушано/vk.comФото: Тутаев Подслушано/vk.com
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В Тутаеве утром 13 июля у одного из домов по улице Моторостроителей произошел странный инцидент. Местный житель шел по улице вместе со своей знакомой и решил справить нужду прямо под окнами дома. Пожилая женщина, проживающая на первом этаже, сделала ему замечание. - В итоге этот мужчина взял пустые стеклянные бутылки из под пива и начал кидать бабушке в окно, - написали очевидцы происшествия в социальных сетях. - Окно разбито, бабушка плачет. А молодые люди спокойно пошли дальше.

Девушка, которая сопровождала хулигана, сама вышла на связь с администрацией группы, в которой выложили фото с места преступления. Она отрицает свою вину, говорит, что не знает мужчину с фото и угрожает пользователям иском за клевету.

- Я возвращалась в это время с работы, молодой человек меня окликнул и попросил вызвать такси, - заявила девушка.

Фото: Тутаев Подслушано/vk.com

Фото: Тутаев Подслушано/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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