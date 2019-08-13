Рыбинским предпринимателям спишут долги по договорам аренды
Такую инициативу поддержал Муниципальный Совет
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Рыбинским предпринимателям спишут задолженность по пеням, начисленную по договорам аренды муниципального имущества или земельных участков.
Это акция проводится для того, чтобы оказать поддержку предпринимателям и тем, кто осуществляет свою деятельность на территории рыбинского района.
– Акция по списанию долгов продлится до 30 ноября 2019 года, – сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.
Для того, чтобы неустойка списалась, обращайтесь по адресу: улица Крестовая, 77, 2 этаж, кабинет 3.
Телефон: (4855) 28-32-90.
ИСТОЧНИК KP.RU