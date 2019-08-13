Тащил за волосы в кусты: в Ярославле прохожий спас девушку от нападения бандита
В соцсетях появилось сообщение о том, что в Красноперекопском районе появился маньяк. Мужчина напал на девушку вечером 12 августа. Не известно, что бы он с ней сделал, если бы не сын местной жительницы Ольги Бодуновой. Появление молодого человека спугнуло преступника.
- Произошло это вечером в районе поселка Творогово, как идти через поле к улице Закгейма. Сын услышал, что в кустах кричит девушка, зовет на помощь. Он побежал и увидел, что мужчина тащит девушку за волосы, - рассказала Ольга.
Увидев прохожего, злоумышленник бросился наутек. Парень попытался его догнать, но тот скрылся из вида.
- Сын вернулся к девушке и проводил ее до дома, - добавила Ольга.
Рассмотреть преступника в темноте было сложно, но спасенная девушка говорит, что он был смуглый, черноволосый. По факту нападения пострадавшая написала заявление в полицию.
- По обращению девушки сотрудниками ОМВД России по Красноперекопскому району проводится проверка, организованы мероприятия по установлению причастного лица. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мотивы действий правонарушителя, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Также в полиции жителям города посоветовали, чтобы сократить риск стать жертвой нападения, не выходить на улицу поздно вечером или ночью, избегать пребывания в малолюдных темных переулках, дворах, зеленых зонах.
ИСТОЧНИК KP.RU