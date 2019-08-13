2019-08-13T16:27:51+03:00
Происшествия

Тащил за волосы в кусты: в Ярославле прохожий спас девушку от нападения бандита

Полиция проводит проверку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле мужчина напал на девушку и утащил ее в кусты.В Ярославле мужчина напал на девушку и утащил ее в кусты.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В соцсетях появилось сообщение о том, что в Красноперекопском районе появился маньяк. Мужчина напал на девушку вечером 12 августа. Не известно, что бы он с ней сделал, если бы не сын местной жительницы Ольги Бодуновой. Появление молодого человека спугнуло преступника.

- Произошло это вечером в районе поселка Творогово, как идти через поле к улице Закгейма. Сын услышал, что в кустах кричит девушка, зовет на помощь. Он побежал и увидел, что мужчина тащит девушку за волосы, - рассказала Ольга.

Увидев прохожего, злоумышленник бросился наутек. Парень попытался его догнать, но тот скрылся из вида.

- Сын вернулся к девушке и проводил ее до дома, - добавила Ольга.

Рассмотреть преступника в темноте было сложно, но спасенная девушка говорит, что он был смуглый, черноволосый. По факту нападения пострадавшая написала заявление в полицию.

- По обращению девушки сотрудниками ОМВД России по Красноперекопскому району проводится проверка, организованы мероприятия по установлению причастного лица. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мотивы действий правонарушителя, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также в полиции жителям города посоветовали, чтобы сократить риск стать жертвой нападения, не выходить на улицу поздно вечером или ночью, избегать пребывания в малолюдных темных переулках, дворах, зеленых зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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