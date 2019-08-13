2019-08-13T16:01:01+03:00
Общество

В Ярославле у фирмы-должника из-за долгов арестовали офисные мониторы

Изъятое имущество отправят на реализацию
Полина ЗАЙЦЕВА
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Подд арестом оказались все находящиеся здании офиса компьютерные мониторы.Подд арестом оказались все находящиеся здании офиса компьютерные мониторы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники судебных приставов лишили проектную фирму компьютерных мониторов. Дело в том, что организация не выполнила проектные работы, за которые другая фирма успела заплатить.

- Судебные приставы выяснили, что организация-должник имеет офис, который оснащен техническим оборудованием. Так под арестом оказались все находящиеся в этом здании компьютерные мониторы, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

В ближайшее время приставы выставят технику на торги. Деньги от реализации имущества пойдут в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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