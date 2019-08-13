2019-08-13T15:39:31+03:00
Общество

Правительство потратит миллион, чтоб узнать читают ли ярославцы газеты

Информация об это появилась на сайте Госзакупок
Полина ЗАЙЦЕВА
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Правительство намеренно выяснить степень влияния СМИ на местных жителей, а также выявить общественный запрос на освещение деятельности чиновников.Правительство намеренно выяснить степень влияния СМИ на местных жителей, а также выявить общественный запрос на освещение деятельности чиновников.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Правительство Ярославской области готово потратить 945 тысяч рублей для того, чтобы проверить читают ли ярославцы газеты. Информация о соответствующем лоте появилась на сайте Госзакупок. Стоит отметить, что исследование исследование «Оценка уровня информированности населения о деятельности органов власти Ярославской области печатными средствами массовой информации Ярославской области» будет производиться на бюджетные деньги.

- Необходимо определить социально-демографические характеристики аудитории ярославской областной газеты «Северный край Ярославский регион» и других печатных средств массовой информации Ярославской области, информирующих о деятельности органов исполнительной власти Ярославской области, - гласит одна из целей исследования.

Помимо этого Правительство намеренно выяснить степень влияния СМИ на местных жителей, а также выявить общественный запрос на освещение деятельности чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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