Правительство потратит миллион, чтоб узнать читают ли ярославцы газеты
Правительство Ярославской области готово потратить 945 тысяч рублей для того, чтобы проверить читают ли ярославцы газеты. Информация о соответствующем лоте появилась на сайте Госзакупок. Стоит отметить, что исследование исследование «Оценка уровня информированности населения о деятельности органов власти Ярославской области печатными средствами массовой информации Ярославской области» будет производиться на бюджетные деньги.
- Необходимо определить социально-демографические характеристики аудитории ярославской областной газеты «Северный край Ярославский регион» и других печатных средств массовой информации Ярославской области, информирующих о деятельности органов исполнительной власти Ярославской области, - гласит одна из целей исследования.
Помимо этого Правительство намеренно выяснить степень влияния СМИ на местных жителей, а также выявить общественный запрос на освещение деятельности чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU