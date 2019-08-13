Поликлиника №1 ЦГБ Ярославля переедет на проспект Октября в сентябре

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-13T15:36:00+03:00

Власти рассказали, что где будет располагаться по новому адресу

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Поликлиника №1 Центральной городской больницы Ярославля с перекрестка улиц Пушкина и Собинова переедет на проспект Октября уже в сентябре. Об этом сообщили в правительстве региона.

– Здание на Собинова, в котором сейчас находится поликлиника №1, требует капитального ремонта, и оказывать качественную медицинскую помощь в таких условиях невозможно. При подготовке новых помещений поликлиники на проспекте Октября учтены рекомендации Министерства здравоохранения России, разработанные в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Новая поликлиника будет работать на основе бережливых технологий, - напомнила заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Кравчук.

Прикрепленность пациентов к участкам и врачам останется прежней. В новом здании больным обещают современную регистратуру, электронную очередь. На первом этаже поликлиники будет находиться городской консультативный офтальмологический центр, физиотерапевтический кабинет, кабинеты доврачебной и неотложной помощи, пункт оформления больничных и льготных рецептов. На втором этаже расположатся терапевты, невролог, кардиолог, хирург, офтальмолог, лор, уролог, врач функциональной диагностики. Здесь же будут находиться рентген и маммография, процедурный и прививочного кабинеты, кабинет медицинской профилактики. На пятом этаже будет принимать врач-дерматовенеролог. Здесь же обустроят зал лечебной физкультуры. Кроме того, пациенты взрослой поликлиники №1 смогут воспользоваться услугами маммографического кабинета, который находится в женской консультации.

За поликлинической помощью по колопроктологии, пульмонологии, ревматологии паллиативному направлению, инфекционным болезням, физиотерапии, гериатрии, лечебной физкультуре пациенты Центральной городской больницы будет направляться в поликлинику №2.

По всем вопросам, возникающим в связи с переездом взрослой поликлиники №1, можно обращаться к заведующей поликлиникой Наталье Виноградовой по телефону (4852) 25-85-35 и к заведующим терапевтическими отделениями Юлии Смычкович и Оксане Бекеневой по телефону (4852) 25-34-44.

Напомним, о необходимости перевода медучреждения в другое здание официально было заявлено 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU