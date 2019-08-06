В Ярославле поликлиника с улицы Собинова переедет на проспект Октября

6 Авг. 18:27 2019-08-06T18:27:49+03:00

Врачей и пациентов поликлиники №1 с улицы Собинова переведут на проспект Октября. Фото: Правительство Ярославской области

Чиновники заверяют, что пациенты от этого только выиграют

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В Ярославле поликлиника №1 Центральной городской больницы с улицы Собинова переедет на проспект Октября.

– Поликлиника находится в здании усадьбы Пастухова, которая является памятником архитектуры. Дому более 100 лет, он чрезвычайно изношен и требует капитального ремонта, – пояснила заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Наталья Кравчук.

Власти пояснили, из-за небезопасного состояния в помещении даже закрыли лестницу и два входа. МЧС и Роспортребнадзор уже неоднократно требовали привести здание в надлежащее состояние. После того, как здание освободят, специалисты проведут его техническое обследование. Дальше по планам капремонт.

Здание на Собинова нуждается в капитальном ремонте.Фото: Правительство Ярославской области

Переезд поликлиники на проспект Октября, скорее всего, произойдет после середины сентября. Сейчас в этих помещениях идет ремонт. Закончить его планируют как раз к этому сроку. Здесь идет замена инженерных сетей, вентиляции, внутренняя и наружная отделка.

По словам чиновников, пациенты от переезда не пострадают – новое помещение будет на 500 квадратных метров больше, номера участков и лечащие врачи останутся прежними.

– В новом помещении поликлиники мы также сможем увеличить количество узких специалистов, - добавил директор Центральной городской больницы Сергей Луганский.

К примеру, к существующему сейчас перечню добавится онколог. Дерматолог будет работать не в одну, а в две смены. Откроется маммографический кабинет.

Новое помещение должны отремонтировать к середине сентября. После этого можно будет переезжать.Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, в Ярославле происходит масштабное объединение сразу четырех медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU