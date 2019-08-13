В Ярославле из-за Дня знаний ограничат движение и парковку автомобилей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-13T14:42:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле 2 сентября на время проведения торжественных мероприятий, посвященным Дню знаний, будет ограничено движение автомобилей. Проезд будет закрыт с 10 до 11 утра на участках улиц Республиканская и Салтыкова-Щедрина.

- Кроме того, с 12 часов до 17 часов будет временно ограничено движение транспортных средств на верхних ярусах Которосльной набережной и Волжская набережная, на улице Почтовой, площадях Челюскинцев, Советской и Волкова, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Проехать будет нельзя по улицам Кирова и Нахимсона, Народному и Советскому переулкам. На всех перечисленных участках дорог дополнительно вводится ограничение стоянки автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU