В Ярославле из-за Дня знаний ограничат движение и парковку автомобилей
В Ярославле 2 сентября на время проведения торжественных мероприятий, посвященным Дню знаний, будет ограничено движение автомобилей. Проезд будет закрыт с 10 до 11 утра на участках улиц Республиканская и Салтыкова-Щедрина.
- Кроме того, с 12 часов до 17 часов будет временно ограничено движение транспортных средств на верхних ярусах Которосльной набережной и Волжская набережная, на улице Почтовой, площадях Челюскинцев, Советской и Волкова, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.
Проехать будет нельзя по улицам Кирова и Нахимсона, Народному и Советскому переулкам. На всех перечисленных участках дорог дополнительно вводится ограничение стоянки автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU