2019-08-13T14:42:03+03:00
Общество

В Ярославле из-за Дня знаний ограничат движение и парковку автомобилей

Запрет будет действовать до окончания праздничных мероприятий
Полина ЗАЙЦЕВА
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На первые дни осени запланированы торжественные линейки, и культурно-массовое мероприятие «Торжественный парад студенчества».На первые дни осени запланированы торжественные линейки, и культурно-массовое мероприятие «Торжественный парад студенчества».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 2 сентября на время проведения торжественных мероприятий, посвященным Дню знаний, будет ограничено движение автомобилей. Проезд будет закрыт с 10 до 11 утра на участках улиц Республиканская и Салтыкова-Щедрина.

- Кроме того, с 12 часов до 17 часов будет временно ограничено движение транспортных средств на верхних ярусах Которосльной набережной и Волжская набережная, на улице Почтовой, площадях Челюскинцев, Советской и Волкова, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Проехать будет нельзя по улицам Кирова и Нахимсона, Народному и Советскому переулкам. На всех перечисленных участках дорог дополнительно вводится ограничение стоянки автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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