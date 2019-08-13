2019-08-13T13:38:32+03:00
Общество

В Ярославской области осужденный обвенчался со своей женой, чтобы сохранить любовь с божьей помощью

На свободу мужчина выйдет только через долгих 4 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Таинство венчания прошло в храме Пресвятой БогородицыТаинство венчания прошло в храме Пресвятой БогородицыФото: Иван ВИСЛОВ
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В исправительной колонии №2 осужденный обвенчался со своей женой. Таинство венчания прошло в храме Пресвятой Богородицы.

Алексей женат на Елене уже 19 лет. В колонии он переосмыслил свою жизнь и решил, что главное в отношениях –душевный союз, который поможет им справиться со всеми невзгодами.

На свободу житель Ярославской области выйдет только через 4 года. Там главу семейства ждет не только супруга, но и трое детей.

– Подобные мероприятия просто необходимы, они помогают укрепить связь с близкими, напоминают, что жизнь в местах лишения свободы не заканчивается, а дома ждут родные и любимые, – поделился начальник психологической лаборатории ИК-2 майор внутренней службы Сергей Рыбин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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