Пьяного ярославца, въехавшего в дерево, из машины вынимали спасатели
Мужчину передали медикам скорой помощи
Предположительно, мужчина не справился с управлением. Фото: ЦГЗ в Ярославле.
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Во Фрунзенском районе Ярославля с 12 на 13 августа в районе часа ночи произошло ДТП, в результате которого водитель оказался заблокированным в авто. Авария случилась возле дома №10 по улице Вишняки.
- Водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево, - уточнили в пресс-службе «Центра гражданской защиты» Ярославля. - Самостоятельно водитель выбраться из автомобиля не смог.
Спасателям удалось извлечь мужчину из автомобиля. После этого пострадавшего положили на жесткие носилки и передали сотрудникам скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU