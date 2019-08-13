Пьяного ярославца, въехавшего в дерево, из машины вынимали спасатели

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-13T12:25:36+03:00

Предположительно, мужчина не справился с управлением. Фото: ЦГЗ в Ярославле.

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Во Фрунзенском районе Ярославля с 12 на 13 августа в районе часа ночи произошло ДТП, в результате которого водитель оказался заблокированным в авто. Авария случилась возле дома №10 по улице Вишняки.

- Водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дерево, - уточнили в пресс-службе «Центра гражданской защиты» Ярославля. - Самостоятельно водитель выбраться из автомобиля не смог.

Спасателям удалось извлечь мужчину из автомобиля. После этого пострадавшего положили на жесткие носилки и передали сотрудникам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU