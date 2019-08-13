В Ярославской области должница продала машину, оставленную ей на хранение

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-13T12:00:33+03:00

За подобное преступление женщине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области возбуждено уголовное дело за растрату имущества в отношении жительницы Ростова. Женщина задолжала 330 тысяч рублей из-за неоплаченных административных штрафов, за это судебные приставы наложили арест на ее иномарку.

- Этот автомобиль был передан гражданке на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за растрату, сокрытие, отчуждение и незаконную передачу имущества подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

При проверке выяснилось, что должница продала автомобиль лизинговой компании. За подобное преступление женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU