2019-08-13T12:00:33+03:00
Общество

В Ярославской области должница продала машину, оставленную ей на хранение

На женщину завели уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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За подобное преступление женщине грозит до двух лет лишения свободы.За подобное преступление женщине грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области возбуждено уголовное дело за растрату имущества в отношении жительницы Ростова. Женщина задолжала 330 тысяч рублей из-за неоплаченных административных штрафов, за это судебные приставы наложили арест на ее иномарку.

- Этот автомобиль был передан гражданке на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за растрату, сокрытие, отчуждение и незаконную передачу имущества подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

При проверке выяснилось, что должница продала автомобиль лизинговой компании. За подобное преступление женщине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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