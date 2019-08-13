В Ярославской области должница продала машину, оставленную ей на хранение
В Ярославской области возбуждено уголовное дело за растрату имущества в отношении жительницы Ростова. Женщина задолжала 330 тысяч рублей из-за неоплаченных административных штрафов, за это судебные приставы наложили арест на ее иномарку.
- Этот автомобиль был передан гражданке на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности за растрату, сокрытие, отчуждение и незаконную передачу имущества подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
При проверке выяснилось, что должница продала автомобиль лизинговой компании. За подобное преступление женщине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU