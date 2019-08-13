Рыбинское комбо: молодой человек выпил, осмелел и решил ехать без прав на чужой машине

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-13T11:18:42+03:00

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Рыбинские гаишники остановили на улице Приборостроителей «Хонду Цивик». За рулем иномарки был 27-летний парень.

Выяснилось, что он водит машину без прав. Нарушитель рассказал, что выпил алкоголя и решил поехать домой на машине, которую кто-то привез ему на ремонт.

– Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – сообщили в полиции.

Теперь легкомысленный рыбинец может отправиться за решетку на пять лет, либо обойтись принудительными работами или большим штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU