2019-08-13T11:18:42+03:00
Происшествия

Рыбинское комбо: молодой человек выпил, осмелел и решил ехать без прав на чужой машине

На угонщика возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Нарушителя ждет штраф или тюрьмаНарушителя ждет штраф или тюрьмаФото: Евгения ГУСЕВА
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Рыбинские гаишники остановили на улице Приборостроителей «Хонду Цивик». За рулем иномарки был 27-летний парень.

Выяснилось, что он водит машину без прав. Нарушитель рассказал, что выпил алкоголя и решил поехать домой на машине, которую кто-то привез ему на ремонт.

– Отделом дознания МУ МВД России « Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, – сообщили в полиции.

Теперь легкомысленный рыбинец может отправиться за решетку на пять лет, либо обойтись принудительными работами или большим штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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