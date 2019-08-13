2019-08-13T10:24:32+03:00
Происшествия

Пьяная потасовка на улице Кирова закончилась разбитой головой ярославца

На жителя Рыбинска возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В ярославском кафе на улице Кирова два посетителя что-то не поделили.

Сначала у мужчин случилась словесная потасовка, а потом они решили выйти на улицу. Там, за пределами заведения, один начал бить другого, и сильно пьяный ярославец ударился головой об асфальт. Он получил тяжелые травмы.

Подозреваемый –23-летний молодой человек из Рыбинска. На парня возбудили уголовное дело. Идет расследование.

За свои необдуманные действия он может отправиться за решетку на три года или на исправительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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