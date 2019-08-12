2019-08-12T20:02:35+03:00
Общество

В Ярославской области мужчина расстрелял собаку из травматического пистолета

Волонтеры выходили пса и ищут ему дом
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Неизвестный расстрелял пса из травматического пистолета. Фото: центра реабилитации животных «Верность».Неизвестный расстрелял пса из травматического пистолета. Фото: центра реабилитации животных «Верность».
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Дикий случай произошел 5 августа в Данилове Ярославской области. Брошенный дворняга Джек бродил по местному вокзалу в поисках еды, боязливо заглядывая в глаза прохожим. Он еще верил в доброту людей, хотя не раз страдал от них. Лапа у него была когда-то сломана колесом проезжающей машины, поэтому он немного хромал. И вдруг новая беда! Из-за угла вылетел белый джип. Сидящий в нем мужчина из окна выстрелил в Джека из травматического пистолета. Пуля попала животному прямо в глаз. Ошарашенный пес заплакал и задрожал всем телом от боли. Неравнодушная женщина, работающая на вокзале, увидела окровавленную собаку и позвонила в общество по защите бездомных животных. На место примчались волонтеры и увезли Джека на экстренную операцию.

- За что? Этот вопрос мы не перестаем задавать таким нелюдям! Почему вы пытаетесь самоутвердиться за счет слабых и неумеющих постоять за себя животных? - возмущена руководитель Центра реабилитации животных «Верность» Елена Афрова.

Благодаря отзывчивым людям волонтеры собрали средства на медицинскую помощь собаке. К сожалению, спасти глаз не удалось. Джек остался инвалидом. Он не понимает, за что его так не любят люди.

- Но мы все же верим в чудо, и надеемся, что Джек найдет дом! Он инвалид только по зрению, а не по своему существу. Это добрый и преданный пес, скромный и неприхотливый. Возможно, где-то его ждет заботливый хозяин, и он сейчас читает его историю и говорит себе: «Да, вот он, мой друг!», - говорит Елена.

Если вы готовы стать новой семьей для Джека или помочь волонтерам в его содержании, информацию о том, как это сделать, можно найти на страничке центра «Верность» в соцсетях.

Волонтеры ищут Джеку любящего и заботливого хозяина. Фото: центра реабилитации животных «Верность».

Волонтеры ищут Джеку любящего и заботливого хозяина. Фото: центра реабилитации животных «Верность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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