Ярославец пытался перебросить в исправительную колонию пакет с наркотиками
Мужчину задержали и передали полицейским
ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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На территории рыбинской исправительной колонии №12 задержали 28-летнего мужчину, который пытался перебросить через забор запрещенные предметы.
– В результате досмотра у задержанного в сумке обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с веществом, предположительно наркотическим, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.
Злоумышленника и пакет передали полицейским. Экспертиза подтвердила, что с собой у ярославцы был гашиш весом 123 грамма.
Мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU