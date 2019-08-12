Ярославец пытался перебросить в исправительную колонию пакет с наркотиками

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-12T14:21:53+03:00

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На территории рыбинской исправительной колонии №12 задержали 28-летнего мужчину, который пытался перебросить через забор запрещенные предметы.

– В результате досмотра у задержанного в сумке обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с веществом, предположительно наркотическим, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Злоумышленника и пакет передали полицейским. Экспертиза подтвердила, что с собой у ярославцы был гашиш весом 123 грамма.

Мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU