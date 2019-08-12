В рыбинском отеле рязанец пригласил в номер женщину, а проснулся без денег и мобильника

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-12T12:31:15+03:00

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В рыбинскую полицию обратился житель Рязанской области. Мужчина рассказал, что из номера гостиницы, который он снимал, пропали банковские карты и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что позарилась на имущество туриста 31-летняя жительница Владимирской области. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в кафе, и он пригласил ее к себе в номер. Что было дальше, история умалчивает. В какой-то момент рязанец заснул, гостья ушла, прихватив карты и телефон.

Мобильник подозреваемая продала, а картами расплачивалась в магазинах, покупая еду и алкоголь.

– Следственным управлением МУ МВД России « Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU