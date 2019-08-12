Фотодоказательство того, что Ярославль – город без дорог

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-12T10:57:08+03:00

Общественники нашли въезд в «ад», и он начался прямо на въезде в столицу Золотого кольца

Изменить размер текста: A A

Ярославские общественники сфотографировали «километр ада». Где? Конечно же, в Ярославле! Вот как только он начинается, сразу за табличкой, там и заканчивается асфальт. Не верите? Убедитесь сами.

Вашему вниманию представляется недавно восстановленный участок, ведущий с улицы Гагарина на дорогу Ярославль-Шопша. Здесь действительно положили новенький асфальт. Правда, не до конца.

Фото: Максим Малкин/facebook.com

- Моему удивлению не было предела, когда дорога закончилась точно перед знаком Ярославль, и начался ад, протяженностью около километра, до начала улицы Гагарина. – пишет Максим Малкин, отважившийся опробовать ноу-хау на себе.

Дело в том, что участок до границы Ярославля ремонтируется за счет области. Город же ремонтируется по своему плану. Только вот связаться друг с другом столица Золотого кольца и регион никак не могут. Отсюда и дыры.

- На сегодняшний день на данный участок дороги составлена сметная стоимость, получена доставерка сметной стоимости из экспертизы. В ближайшее время приступим к процедуре определения подрядчика. Планируем в этом году данный участок дороги отремонтировать.- заверил заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

Прямо как в басне Крылова… А воз и ныне там.

ИСТОЧНИК KP.RU