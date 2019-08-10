2019-08-10T20:17:20+03:00
Общество

В Рыбинске повысят плату за троллейбус: сколько составит цена билета

Изменения вступят в силу с 19 августа
Полина ЗАЙЦЕВА
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На данный момент цена билета составляет 20 рублей.На данный момент цена билета составляет 20 рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В администрации Рыбинска сообщили, что в городе будет изменена стоимость разовой поездки на троллейбусе. Изменения цены вступят в силу с 19 августа 2019 года.

- Согласно приказу департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 5 августа текущего года, стоимость билета на городской троллейбус составит 21 рубль, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Стоит отметить, что изменение стоимости не слишком велико. На данный момент цена билета составляет 20 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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