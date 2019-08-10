В Рыбинске повысят плату за троллейбус: сколько составит цена билета
Изменения вступят в силу с 19 августа
На данный момент цена билета составляет 20 рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В администрации Рыбинска сообщили, что в городе будет изменена стоимость разовой поездки на троллейбусе. Изменения цены вступят в силу с 19 августа 2019 года.
- Согласно приказу департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 5 августа текущего года, стоимость билета на городской троллейбус составит 21 рубль, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Стоит отметить, что изменение стоимости не слишком велико. На данный момент цена билета составляет 20 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU