2019-08-10T13:58:01+03:00
Звезды

Для ярославской школы искусств закупили новые музыкальные инструменты

Помимо инструментов в школе появились новые микрофоны
Полина ЗАЙЦЕВА
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Набор инструментов в школе определяли по своим потребностям.Набор инструментов в школе определяли по своим потребностям.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле для воспитанников школы искусств имени Дмитрия Когана закупили новые музыкальные инструменты и аппаратуру. Среди закупленных инструментов есть барабан, фортепиано, ксилофон, гусли, домры, виолончель, балалайки, баяны и аккордеоны.

- Набор инструментов мы определяли сами по своим потребностям, все инструменты высококачественные, мастеровые. С нетерпением ждём нового учебного года. Детям должны быть интересно, и заниматься они должны в комфортных условиях, - поделилась директор детской школы искусств №7 имени Д. Когана Елена Разживина.

Помимо музыкальных инструментов, для школы были закуплены новые микрофоны. Стоит отметить, что всего в школе 15 музыкальных специальностей, а обучаются по ним 455 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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