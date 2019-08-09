В Ярославской области «Веста» и «десятка» съехали в кювет
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС
Никто не пострадалФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В четверг, 8 августа, в 19.31 в Угличском районе на дороге Углич-Ярославль, недалеко от поворота на село Покровское две отечественные машины съехали в кювет. Для того, чтобы вытащить ВАЗ-2110 и «Лада Веста», приезжали сотрудники МЧС.
– Пострадавших нет, – сообщили спасатели.
Еще один «перевертыш» обнаружили в центре Ярославля на проспекте Толбухина. Там «Форд Фокус» провалился в яму, которую раскопали сетевики для ремонта коммуникаций. Остается загадкой, как водитель не заметил ограждение.
Также обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU