В Ярославской области «Веста» и «десятка» съехали в кювет

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-09T13:05:59+03:00

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В четверг, 8 августа, в 19.31 в Угличском районе на дороге Углич-Ярославль, недалеко от поворота на село Покровское две отечественные машины съехали в кювет. Для того, чтобы вытащить ВАЗ-2110 и «Лада Веста», приезжали сотрудники МЧС.

– Пострадавших нет, – сообщили спасатели.

Еще один «перевертыш» обнаружили в центре Ярославля на проспекте Толбухина. Там «Форд Фокус» провалился в яму, которую раскопали сетевики для ремонта коммуникаций. Остается загадкой, как водитель не заметил ограждение.

Также обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU