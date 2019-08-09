В Ярославле иномарка провалилась в глубокую яму в центре города
На место происшествия выезжали спасатели
Яма была огорожена, но водитель этого не заметилФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В пятницу, 9 августа, в 4.15 утра на проспекте Толбухина у дома №68 автомобиль «Форд Фокус» провалился в яму, которую выкопали рабочие. Сетевики планово ремонтировали трубы водоснабжения.
Водитель не справился с управлением, машина перевернулась и оказалась под землей. На место происшествие приехали пять спасателей.
К счастью, никто не пострадал.
Коммунальщики сообщили, что яма была огорожена. Такое ограждение сложно не заметить, поэтому водитель либо отвлекся от дороги, либо сел за руль пьяным.
ИСТОЧНИК KP.RU