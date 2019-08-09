В Ярославле иномарка провалилась в глубокую яму в центре города

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-09T12:45:22+03:00

Яма была огорожена, но водитель этого не заметил Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В пятницу, 9 августа, в 4.15 утра на проспекте Толбухина у дома №68 автомобиль «Форд Фокус» провалился в яму, которую выкопали рабочие. Сетевики планово ремонтировали трубы водоснабжения.

Водитель не справился с управлением, машина перевернулась и оказалась под землей. На место происшествие приехали пять спасателей.

К счастью, никто не пострадал.

Коммунальщики сообщили, что яма была огорожена. Такое ограждение сложно не заметить, поэтому водитель либо отвлекся от дороги, либо сел за руль пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU