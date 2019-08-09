Ярославец нанял рабочих, чтобы распилить и украсть чужой гараж
В полицию Фрунзенского района позвонили и рассказали, что на улице Суворовской мужчина пытается распились и вывезти маленький металлический гараж.
Правоохранители быстро выехали на место.
Оказалось, что задумал хитрую операцию 33-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности. Он пояснил, что для транспортировки металла нанял рабочих и соврал им, что он сам – собственник гаража.
– Следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение кражи с проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, – сообщили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU