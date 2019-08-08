Здание речного вокзала в Ярославле разрешили использовать подо что угодно, но сохранив его облик

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-08T16:53:37+03:00

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8 августа члены комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия обсудили будущее здания речного вокзала в Ярославле. В прошлом году его начали переделывать под офисы. Но градозащитники выступили против изменения внешнего облика строения. Региональный департамент охраны объектов культурного наследия включило здание в перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. После этого собственник остановил работы. Сейчас власти говорят, что ограничений по использованию здания нет. Но нужно соблюсти ряд условий.

– Собственник может выбрать любой вариант экономически выгодного приспособления внутренних помещений, но только при условии сохранения сложившегося исторического облика вокзала, его фасада. Необходимо сохранить историко-культурную ценность здания, его архитектурный стиль периода советского неоконструктивизма, - отметил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Сейчас для включения вокзала в реестр памятников нужно проведение государственной историко-культурной экспертизы. Члены Общественной палаты решили обратиться в правительство области с предложением инициировать со стороны органов власти региона необходимую экспертизу и спасти комплекс зданий речного вокзала от незаконной реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU