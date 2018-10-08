Речной вокзал может превратиться во вторую «Чайку»?

СЕГОДНЯ 20:01 2018-10-08T20:04:21+03:00

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Судьба Речного вокзала в Ярославле повисла в воздухе. Символ города, построенный в 80-х годах прошлого века, оказался в противоречивой ситуации.

В сентябре около вокзала появились забор и строительные леса. Собственник здания «Байтек Машинери» решил переделать северный корпус. Градозащитники заволновались и обратились в департамент охраны объектов культурного наследия. Власти 28 сентября провели совещание, на котором решили срочно включить северный корпус речного вокзала в список выявленных памятников культуры, чтобы собственник не смог изменить его облик без разрешения.

Здание, по словам собственника, разбирали, чтобы отремонтировать.Фото: Александр Клещев

— По объекту будет проведена историко-культурная экспертиза и определен предмет охраны, — сказал директор департамента Александр Филяев. — Параллельно с этим должна быть разработана проектная документация по реставрации и приспособлению.

Общественность немного успокоилась, однако собственник работы не остановил.

Компания «Байтек Машинери» выкупила северный корпус у другого частника в 2017 году и сразу объявила конкурс на лучший проект реконструкции здания.

— У нас было 42 участника, — рассказал «КП-Ярославль» директор «Байтек Машинери» Сергей Пахневич. — Были даже проектировщики из Германии. Но мы ни один из проектов не приняли начали работать с ярославскими дизайнерами.

На первом этаже бывшего вокзала предполагалось сделать новый офис компании, другие помещения хотели сдавать в аренду. Ремонтные работы начались в мае. По словам директора «Байтек Машинери» Сергея Пахневича, корпус был в предаварийном состоянии.

— Здание не ремонтировали со времени постройки в 70-х, — рассказал Сергей. — Новый фундамент нужно было делать. А когда мы начали делать кровлю, увидели, что она вся протекает, кирпич в стенах разваливается. Мы начали восстанавливать кладку — без изменений внешних! А нас выставляют вандалами. Кошмарят полицией, требуют остановить работу.

По проекту «Байтек Машинери» планируется украсить фасад речного вокзала диодной подсветкой, между пилонами единой вертикальной линией установить стеклопакеты от первого до третьего этажа. В сентября строители сняли буквы «Речной вокзал», так как эта надпись уже не соответствовала функциям здания. Слово «Ярославль» со стороны реки собирались отреставрировать.

Проект назвали вкусовщиной. Фото: "Байтек Машинери".

— Мы хотим закончить ремонт стен и крыши, — продолжает Сергей Пахневич. — Без этого здание зимой замерзнет. Но нас не слушают: прокуратура и уголовное дело — все! В понедельник, кстати, на меня должны завести.

«Байтек Машинери» уже вложила в реконструкцию десятки миллионов рублей, одни стеклопакеты обошлись в 16 миллионов. Теперь материалы просто лежат, и что с ними делать руководству компании непонятно.

— На совете 28 сентября наш проект назвали вкусовщиной и порнографией. Решение как будто заранее было принято, а мнение отдельных лиц никого не интересует, — заявил Сергей Пахневич. — Не хотелось бы доводить дело до суда — это и деньги и нервы. Нет, ну правда — вы что, хотите вторую «Чайку»? Вот нашелся для нее инвестор, нашелся для башен у стадиона «Шинник», для бизнес-центра на Московском. А здесь? Туристы будут приезжать и видеть развалины на берегу Волги, недоделанные и страшные.

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев сообщил «КП-Ярославль», что «Байтек Машинери» разрешат провести работы по консервации здания, чтобы его состоянию ничто не угрожало. По его словам, с собственником диалог выстроен. Ответов на остальные вопросы пока нет.

Мы будем следить за развитием событий.